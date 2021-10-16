الأرصاد: تدنٍ ملموس في درجات الحرارة على 4 مناطق.. الأحد

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تعرض 4 مناطق في المملكة الأحد، إلى تدن ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال المركز – عبر تويتر – إن مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ستشهد تدنيا ملموسا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدً الأحد.

وكان حسين القحطاني، متحدث المركز الوطني للأرصاد توقع، أن يشهد الشتاء هذا العام في المملكة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وقد تسجل بعض المناطق حرارة دون الصفر مئوية.

وقال القحطاني،: إن شتاء هذا العام من المتوقع أن يكون شتاء باردا، وقد تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، موضحا أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة.

اقرأ أيضا:

متحدث «الأرصاد» يكشف ملامح الشتاء المقبل: بارد جدًا وحرارة دون الصفر على بعض المناطق