ماذا تعرف عن الإسطرلاب وكيفية استخدامه؟ الزعاق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن طبيعة جهاز الإسطرلاب وكيف كان يتم استخدامه لمعرفة علوم الفلك.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر": إن الإسطرلاب من أهم الأجهزة الفلكية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، وهو آلة فلكية صنعت لمعرفة شروق وغروب وخسوف وكسوف الأجرام السماوية، وهي أنماط عدة".

وأضاف أن "الإسطرلاب هو الكمبيوتر الذي استخدمه أهالينا قبل آلاف السنين، وهو أنماط عدة مثل الآيفون أي بعدة أشكال".

وتابع د. خالد الزعاق "أنه يتم تشغيل جهاز الإسطرلاب من خلال الحركة، وعلماء العالم الإسلامي أدخلوا مواقيت لصلاة واتجاه القبلة، فيوجد إسطرلابات لمعرفة الأجرام السماوية، وفي إسطرلابات لمعرفة اتجاه القبلة".

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