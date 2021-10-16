صحيفة إسرائيلية تحتفي بتصريحات وزير الخارجية السعودي

احتفت إحدى الصحف الإسرائيلية بتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأخيرة، عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، معتبرة أنها مدحا لإسرائيل.

ووفقا لصحيفة إسرائيل اليوم، فقد "فاجأ وزير الخارجية السعودي العالم كله بمدحه لإسرائيل من واشنطن وأمام الجميع، قائلا: "إسرائيل أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، حسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت: "لكن بن فرحان استدرك قائلا: "يجب معالجة القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنه "ليس كل يوم يمدح سعودي كبير إسرائيل أمام الجميع وليس كل يوم يحدث ذلك في واشنطن".

ونقلت الصحيفة عن فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قوله: "في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم هو معالجة القضية الفلسطينية وقضية الدولة الفلسطينية... وعاصمتها القدس بشرف وسيادة".

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قد عقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

وخصص بن فرحان جزءا كبيرا من تصريحاته للشأن الإيراني، واصفا المحادثات بين بلاده وإيران بالجادة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها لم تحرز تقدما كافيا.

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