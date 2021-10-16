حملة أمنية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

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الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة شتاء قاسيا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرا بظواهر جوية "متطرفة"...
بالصور .. السيطرة على حريق في جبل ناصر بالنماص
نشب حريق، مساء اليوم السبت، في جبل ناصر الواقع بالقرب من منتزه «آل وليد» في محافظة النماص بمنطقة عسير، وباشرته فرق الدفاع المدني...
القصيم : استعادة مركبة مسروقة والقبض على الجاني
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من استعادة مركبة مسروقة والقبض على...
رياح باردة على شمال المملكة وأجواء مغبرة في بعض المناطق
تشير آخر التنبؤات الجوية إلى تدفق رياح أكثر برودة من المُعتاد نحو شمال السعودية، تزامنا مع هبوب رياح نشطة تسبب أجواء مُغبرة على بعض...
التوسع في الإفراغ عبر الموثّقين ليشمل مستفيدي برنامج الإسكان
أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج...
تحول شهارين الأحساء إلى خضراء بحلول 2025
توقع نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء يوسف الحجي، لـ«دوت الخليج» أمس، تحول مدينة «الشهارين» في شرق واحة الأحساء الزراعية إلى «خضراء» بحلول...
متحف دولي دائم للنخيل والتمور في الأحساء
كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران لـ«دوت الخليج»، أمس، صدور توجيه وزير البيئة والمياه والزراعة...
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