الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا

جاء ذلك في تصريحات لحسين القحطاني المتحدث باسم المركز، في مداخلة هاتفية مع "نشرة النهار"على قناة "الإخبارية".
وقال القحطاني: "كل المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاء باردا تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".
وأكد أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة تأثرت بها المملكة بما في ذلك من خلال ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال موسم الصيف المنصرم.
وأوضح المتحدث باسم الأرصاد أنهم سجلوا 53 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق المملكة، إضافة إلى أمطار غير مسبوقة شهدتها مناطق جنوب العاصمة الرياض.
واختتم القطحاني تصريحاته بالقول: "من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملموسا في الحرارة في فصل الشتاء".
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