وقالت المصادر إن آليات الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق بشكل سريع، لأن موقعه كان من السهل الوصول إليه، إذ حدث في منطقة غير وعرة، مما مكن آليات الدفاع المدني من الوصول إليه وإطفائه.
وتمكنت فرق الدفاع المدني، حتى اللحظة الحالية، من إحاطة منطقة اشتعال النيران، منعا من انتشارها في مناطق أخرى، حيث تشهد المنطقة اشتداد هبوب الرياح فيها منذ بداية اليوم، وليس هناك ما يشير إلى خطورة الوضع، بحسب ما ذكره شهود العيان، على الرغم من اتساع مساحة الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. السيطرة على حريق في جبل ناصر بالنماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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