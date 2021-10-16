بالصور .. السيطرة على حريق في جبل ناصر بالنماص

نشب حريق، مساء اليوم السبت، في جبل ناصر الواقع بالقرب من منتزه «آل وليد» في محافظة النماص بمنطقة عسير، وباشرته فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية منذ بدايته، وتمت السيطرة عليه بشكل شبه كامل.

وقالت المصادر إن آليات الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق بشكل سريع، لأن موقعه كان من السهل الوصول إليه، إذ حدث في منطقة غير وعرة، مما مكن آليات الدفاع المدني من الوصول إليه وإطفائه.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، حتى اللحظة الحالية، من إحاطة منطقة اشتعال النيران، منعا من انتشارها في مناطق أخرى، حيث تشهد المنطقة اشتداد هبوب الرياح فيها منذ بداية اليوم، وليس هناك ما يشير إلى خطورة الوضع، بحسب ما ذكره شهود العيان، على الرغم من اتساع مساحة الحريق.