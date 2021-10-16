لحظات ما قبل البداية.. “مرسول بارك” جاهز لمواجهة النصر والوحدة بربع نهائي أبطال آسيا (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

بات ملعب “مرسول بارك” في الرياض جاهزًا لاستضافة مباراة النصر والوحدة الإماراتي اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر أمام الوحدة الإماراتي:

وجاء تشكيل النصر كالتالي: ” وليد عبدالله، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعبدالله الخيبري، وعبدالمجيد الصليهم، وتاليسكا، وجلال الدين ماشاريبوف، وعبدالرزاق حمدالله، ومحمد النخلي، وعبدالفتاح عسيري”.

وتمكن العالمي من بلوغ دور الـ8 بعد التفوق على منافسه تراكتور الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة الإماراتي على حساب مواطنه الشرقة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل.

ويأمل الوحدة في تعويض التراجع في بطولة الدوري المحلي بإنجاز قاري جديد؛ حيث يحتل فريق الوحدة المركز الثامن جدول ترتيب المسابقة، برصيد 8 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن العين صاحب الصدارة.

وأعلن مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، قائمة الفريق خلال المباراة حيث ضمت 23 لاعبًا هم “محمد الشامسي، راشد علي، هزاع عمار في حراسة المرمى، ومحمد برغش، ماجد عبدالله، محمود خميس، حمدان عادل، عبدالله فيصل، أحمد راشد، مانع عايض، فارس جمعة للدفاع، وخليل الحمادي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، خميس إسماعيل، منصور الحربي، عبدالله حمد، لي ميونغ، خوسيه أنخل، محمد علي للوسط، وجواو بيدرو، عمر خريبين، منصور سعيد”.