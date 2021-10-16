التاريخ ينحاز للزعيم.. الهلال وبيرسبوليس في ربع نهائي أبطال آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:

يلتقي الهلال مع برسبوليس الإيراني مساء اليوم السبت، على ملعب فيصل بن فهد في تمام التاسعة مساء، في مباراة الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وستكون هذه المواجهة التاسعة بين الهلال وبرسبوليس في تاريخ دوري أبطال آسيا، حيث تفوق الهلال بمجموع 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة فقط.

ولم يسبق لبرسبوليس أن تجاوز الهلال خلال الأدوار الإقصائية من البطولة، حيث تفوق الأخير في دور الـ16 عام 2016 ونصف النهائي عام 2017.

ولم ينجح برسبوليس في التسجيل خلال أربع مباريات من أصل ثمانية في مواجهة الهلال، وسجّل أكثر من هدف واحد في مواجهة واحدة سابقة فقط بينهما عندما تعادلا 2-2 في نصف نهائي عام 2017، ولكن الفريق الإيراني حقق 6 انتصارات في سبع مباريات خاضها بالبطولة هذا العام، مقابل خسارة واحدة.

وتأهل الهلال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-0، في حين تغلب بيرسبوليس في ثمن النهائي على استقلال طاجيكستان بنتيجة 1-0.

كما نجح الهلال في تحقيق الفوز في 5 مباريات من آخر 6 مباريات في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، مقابل خسارة مباراة واحدة، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات على التوالي.

ولم يخسر الهلال أي مباراة في آخر 6 مباريات أمام الفرق الإيرانية بالأدوار الإقصائية (5 انتصارات وتعادل واحد)، وكان معدل تسجيله في هذه المباريات 2.5 هدف.

وكشفت تقارير صحفية عن ترقب 20 لاعبًا ظهورهم الأول في مواجهات الفريقين، حيث رحل 7 من الهلال وكانوا ضمن اللاعبين المشاركين في آخر مواجهة وهم كلا من: أسامة هوساوي، عبد الله الحافظ، كارلوس إدواردو، نيكولاس ميليسي، عمر خربين، عبد الله الزوري، عبد الملك الخيبري، إضافة إلى ياسر الشهراني الغائب بداعي الإصابة.

وينتظر 9 لاعبين جدد الظهور الأول اليوم وهم كلًا من جانج هيون سو، علي البليهي، بيريرا، ناصر الدوسري، جوميز، ماريجا، صالح الشهري، حمد اليامي، وعبد الله الحمدان.

كما يغيب 10 لاعبين عن صفوف بيرسبوليس وهم كلًا من علي رضا، شجاعي، نوديهي، أنصاري، موهارامي، مسلمان، بورجارا، جودوين، بنيان، نور الله، أما الجدد 11 لاعبًا، وهم: حمد لاك، فارجي، أجايي، ترابي، سارلاك، أسدي، أوميد، مهدي، باكديل، ألكسير، وديحجاني.