محمد بن مسعود - الدمام - الـ”فيفا”: إجلاء ما يقارب مئة لاعب ولاعبة كرة قدم من أفغانستان

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً :- الوحدوي نت – وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إجلاء نحو مئة لاعب ومدرب كرة قدم، بينهم نساء، من أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وأعرب الـ”فيفا” عن “شكره الصادق” لقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، لدعمها عملية الإجلاء وضمانها “ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.