بالفيديو.. وقاية يحذر من عدم ارتداء الكمامة في التجمعات التجارية

الرياض - محمد عبدالله - حذر دكتور عماد المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الأمراض السارية بمركز الوقاية، من إهمال بعض المواطنين والمقيمين على حد سواء في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث توقف البعض عن ارتداء الكمامة.

وقال المحمدي خلال مداخلة له على برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أنه يجب على الجميع دون استثناء ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، لافتا إلى أن المجمعات التجارية داخل المباني تعد ضمن نطاق الأماكن المغلقة ويجب لبس الكمامة داخلها.

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