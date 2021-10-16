مرور القصيم يغلق طريق أبوبكر الصديق مع الدائري الجنوبي بعنيزة.. ويحدد البدائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بدءا من غدٍ الأحد.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنَّ إدارة مرور منطقة القصيم وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ تنوّه بأنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدأ من يوم الأحد (١١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ)، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري.

وأهابت مرور منطقة القصيم، من قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، لأنه سيتم إغلاق الطريق بشكل كلي.

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