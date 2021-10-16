أخبار السعودية اليوم.. تخفيف إجراءات كورونا لن تشمل المساجد.. وصفر إصابات في الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر 2021 منها: رئاسة الحرمين تنتصر على كورونا بـ«صفر» إصابات، وتخفيف إجراءات كورونا لن تشمل المساجد.

رئاسة الحرمين تنتصر على كورونا بـ«صفر» إصابات

لم تتأخر القيادة السعودية لحظة واحدة في التعامل مع جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام ٢٠١٩؛ واستمرت ارتدادتها حتى الربع الأخير من ٢٠٢١، حيث واجهت الدولة وباء كورونا بلا هوادة ولا ارتخاء من خلال الالتزام الكامل بالبرتوكولات الصحية العالمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

أسباب الضباب الكثيف بجدة

كشف المتخصِّص في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، لـ«عاجل» سبب تواجد الضباب بجدة صباح اليوم السبت، حيث استيقظ سكان المدينة على أجواء تشبه الدخان أو الضباب.

تخفيف إجراءات كورونا لن تشمل المساجد

قال متحدث فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، محمد بن عبده كريري، إن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد والجوامع.

القبض على 12 شخصًا في جرائم سرقة

نجحت قوات الأمن العام في كافة مناطق المملكة في إلقاء القبض على بعض مرتكبي الجرائم التي تنوعت ما بين سرقة واستيلاء واعتداء بالسلاح.

حالات إعفاء الجناة في قانون الجرائم المعلوماتية

قال عماد الحميدان، محامٍ ومستشار قانوني، إن قانون الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن الوطني وحدود الفرد الشخصية والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.

44.2 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 80.4 مليون جرعة، فيما ذكرت وزارة الصحة أنَّ عدد لقاحات كورونا تجاوز 44.2 مليون جرعة.

أمانة الرياض: تنفيذ 85% من البلاغات خلال أسبوع

أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) أنه نفذ (84%) من بلاغات المواطنين خلال أسبوع واحد (3 -9 أكتوبر 2021م) وأن الفرق الميدانية تعمل على استكمال معالجة الملاحظات.

رياح وأتربة مثارة على الرياض وعسير ومكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير طقس السعودية اليوم السبت، أنَّ هناك نشاطًا في الرياح والأتربة مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق.

6 حالات لحليب الأطفال تشملها التغطية التأمينية

جدَّد مجلس الضمان الصحي التذكير، بأنّ وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي حليب الأطفال حسب ضوابط الاحتياج لصرف حليب الأطفال، للرضع المحتاجين إليه طبيًا، حتى عمر 24 شهرًا.

ضبط 16500 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة والحدود تمكنت من ضبط أكثر من (16500) مخالف خلال أسبوع واحد فقط بجميع المناطق.

المملكة تقدم ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي بـ 58 دولة

تقدم المملكة العربية السعودية ما يقارب ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم، في مقدمتهم اليمن، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقاية يحذر من عدم ارتداء الكمامة في التجمعات التجارية

حذر دكتور عماد المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الأمراض السارية بمركز الوقاية، من إهمال بعض المواطنين والمقيمين على حد سواء في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث توقف البعض عن ارتداء الكمامة.

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