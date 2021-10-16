في اليوم الدولي للمرأة الريفية.. المملكة توفر نوعين من الدعم المالي للنساء

الرياض - محمد عبدالله - بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الريفية، دعت الأمم المتحدة إلى وضع حدّ للتناقض الناجم عن عدم تمتع النساء والفتيات الريفيات في النظم الغذائية، بسلطة متساوية مع الرجال، على الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به وبالتالي يكسبن أجرًا أقل.

لكن الوضع يختلف في المملكة العربية السعودية، إذ أوْلَت رعاية خاصة بالمرأة الريفية وكفلت لها سبل العيش خاصة من خلال الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، وكذلك مكنت المطلقات والأرامل من إمكانية الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل بدعم الريف

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعوديًا أو سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- لا يجب أن يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

التقديم على دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

برنامج كنف لإقراض النساء الأشد احتياجا

فيما صمم بنك التنمية الاجتماعية، برنامج كنف لإقراض المطلقات والأرامل الأشد احتياجًا، من خلال منحهن تمويلًا يساعدهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، بحيث يصل إلى 30 ألف ريال، موضحًا طريقة وكيفية السداد.

ولا يشترط حصول المطلقات والأرامل على تمويل من برنامج كنف إعالة أسرة ولا صك إعالة، ومن الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للاستفادة بـ«كنف»، إذا كانت المستفيدة موظفة حكومية يجب ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عشرة آلاف ريال.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة، وألا يزيد عمر الكفيل على 55 سنة.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن متطلبات التقديم على تمويل كنف هي الهوية الوطينة، العنون الوطنى، ورقم حساب الآيبان ورقم الجوال المسجل في أبشر.

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