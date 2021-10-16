انخفاض طفيف في الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 44.4 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 110 حالات، فيما تم أمس الجمعة، تسجيل 112حالة، وذلك بانخفاض قدره حالتان فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، و 41 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (44439084) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

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