الصحة: 45 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547890 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536900 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى 8760 حالة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى أكثر من 44.2 مليون جرعة.

يشار إلى أن مركز الإحصاء الخليجي أعلن أن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%، حتى أمس الجمعة، بينما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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