«مسرور».. مجيب آلي يستطيع التعرف على اللهجات السعودية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت منصة أبشر عن خدمة المجيب الآلي الجديدة «مسرور»، والتي تتيح إمكانية التواصل عبر المنصة، وبه خاصية تساعده في التعرف على اللهجة السعودية بمختلف أطيافها.

وقال طارق الحميد مدير عام التسويق وتطوير الأعمال في منصة أبشر، في مداخلة مع قناة السعودية، حول أبرز الخدمات الإلكترونية التي يجيب عليها المجيب الآلي «مسرور»، إن المجيب الآلي هو برمجيات معززة بالذكاء الاصطناعي، وتهدف أبشر من اطلاقها إلى تقديم تجربة المساعد الشخصي.

وأضاف: حاليا «مسرور» يجيب على أكثر من 238 خدمة، وهي غالبًا كل الخدمات التي تهم الأفراد والمنشآت.

وتابع أنه يعتبر من الذكاء الاصطناعي، ومكون من تقنية معالجة اللغة الطبيعية، والتي تتيح للبرمجيات تعلم المصطلحات العربية وقواعد اللغة وأيضًا اللهجة العامية السعودية.

وأكد أن العمل على تطوير المجيب مستمر، باستمرار تطور اللغة، مشيرًا إلى أن «مسرور» لديه القدرة على التعرف على اللهجات وليس مثل «سيري»، يطلب اللغة العربية الفصحي.

وأوضح أن نسبة الرضى عن «مسرور» زادات حاليًا إلى 70%، ولم تكن تتجاوز 40% عند بدايته، والعمل مستمر على تطويره.

وتم إطلاق المجيب الآلي «مسرور» عبر موقع منصة أبشر يوم 12 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه في أقل من 24 ساعة استخدمه أكثر من 230 ألف مستخدم.

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