بالفيديو.. تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية لن تشمل المساجد

الرياض - محمد عبدالله - قال متحدث فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، محمد بن عبده كريري، إن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد والجوامع.

وأوضح لقناة الإخبارية أن قرار تخفيف الاجراءات الاحترازية الذي يبدأ تطبيقه غدًا الأحد لن يشمل المساجد، وذلك للطبيعة الخاصة للمساجد والجوامع.

وأضاف أن المساجد تعد من الأماكن المغلقة، كما أنه لا يمكن اكتشاف الحالات الصحية لمرتاديها، والذين يكون منهم كبار السن والمرضى والأصحاء.

وأشار متحدث فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، إلى أن الإجراءات الاحترازية ستبقى على ما عليه بالمساجد، وتشمل التباعد ولبس الكمامة، ويمكن تخفيفها مستقبلًا.

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