القصيم : استعادة مركبة مسروقة والقبض على الجاني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من استعادة مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني من أرباب السوابق وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.