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«الصحة» تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الدمام - شريف احمد - - تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة تعافٍ

دعت وزارة الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة - بإذن الله - في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 45 حالة مؤكدة، وتعافي 41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 110 حالات.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547890 حالة وعدد حالات التعافي 536900 حالة، فيما تم تسجيل عدد حالتين وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8760 حالة - رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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