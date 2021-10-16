محمد بن مسعود - الدمام - التحالف يعلن إحباط هجوم جديد للحوثيين باتجاه السعودية السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً :- الوحدوي نت – متابعات أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في ساعة مبكرة السبت، إحباط محاولة هجوم لجماعة الحوثي على جنوب المملكة بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية”واس” ، إن “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين الإرهابية تجاه جازان”، جنوب غربي المملكة، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين .

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

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