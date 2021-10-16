أردوغان: ما زال الأتراك يعانون في أوربا من العنصرية ومعاداة الإسلام

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأتراك ما زالوا يعانون داخل أوروبا من العنصرية ومعاداة الإسلام.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان: “ما تزال العنصرية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز في مقدمة المشاكل التي يعاني منها الأتراك في أوروبا”.

تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وعن طبيعة العلاقات بين تركيا وألمانيا، أوضح أردوغان أن المجتمع التركي في ألمانيا، يشكل الجانب الاجتماعي الأهم في علاقاتنا وثروتنا المشتركة.

وتمنى الرئيس التركي أن تسير العلاقات بين البلدين بعد ميركل كما كانت في عهدها، قائلا: “نأمل أن تسير العلاقات مع الحكومة الألمانية الجديدة بشكل جيد على غرار التعاون الناجح مع حكومة ميركل”.

ولفت إلى أن محادثاته مع المستشارة الألمانية التي تزور تركيا حاليا، تناولت العلاقات الثنائية وقضايا أخرى ضمن أجندتنا بشكل مفصل.

من جانبها، أكدت ميركل أنها أبلغت الرئيس أردوغان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تركيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، قائلة: “هدفنا منع تهريب البشر، ودعم الاتحاد الأوروبي لتركيا بهذا الشأن ضرورة وشرط أساسي”.

وعن طبيعة العلاقات التركية الألمانية، قالت ميركل: “لدينا دائما مصالح مشتركة مع تركيا والحكومة الفيدرالية القادمة ستراعي ذلك”.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تزور تركيا فيما أطلق عليه البعض زيارة الوداع الأخيرة، والتي ستنهي بعدها ميركل مسيرة سياسية حافلة، امتدت إلى 16 عاما.

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