محمد بن مسعود - الدمام - 16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 03:57 PM أبناء يحيى طالبي يحتفلون بعقد قران “هادي” بصامطة أبناء يحيى طالبي يحتفلون بعقد قران “هادي” بصامطة

احتفل أبناء يحيى أحمد علي طالبي مدخلي، بعقد قران الشاب هادي بن محمد يحيى، على كريمة المرحوم الشيخ أحمد بن محمد عمير، في حي الجرادية، غرب محافظة صامطة، وسط حضور الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة، وعدد من رجال الأعمال.

وتلقى العريس التهاني والتبريكات من الحضور الذين تمنوا له السعادة في حياته الزوجية.

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