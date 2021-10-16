المملكة السعودية وأمريكا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود إرساء دعائم السلام.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنّ اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، ناقش كذلك الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله وصوره، ووقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن، إلى جانب أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني كورقة للابتزاز والمساومة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، وتطرقا إلى أهمية دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.