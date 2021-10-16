السعودية | “نزاهة” تطالب البلديات والقروية بأسماء الحاصلين على أكثر من منحة أرض 

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، “نزاهة”، أنه تم مطالبة جميع البلديات والقروية بالمملكة، الرفع بجميع أسماء الحاصلين على أكثر من منحة أرض، وجميع موظفي الدولة، سواء منهم على رأس العمل، أو من سبق لهم التقاعد.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت نزاهة، أن من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته سوف يخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشيرة إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.