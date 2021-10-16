شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريقين في غابات قريتي موبل والبرده بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق وحدة بني مالك ممثلة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع الدفاع المدني من السيطرة على حريقين اندلعا في غابات قريتي موبل والبرده التابعتين لمركز ثقيف جنوب الطائف يوم الخميس الماضي .

من جانبه اوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ان فرق وحدة بني مالك تمكنت بتوفيق الله من تقديم الخدمات المساندة وذات العلاقة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني لإخماد حريقين اندلعا في غابات قريتي موبل والبرده بمركز ثقيف والحد من انتشارها.

وأكد القاضي ان عمليات المسح الميداني لمراقبة الغابات والاثار الناتجه عن تلك الحرائق مستمرة بإشراف ومتابعة من مدير وحدة بني مالك وذلك لحماية ما تبقى من الأشجار والتأكد من عدم عودة النيران للإشتعال مرة اخرى لا سمح الله .

وأشار القاضي الى أهمية المحافظة على التنوع البيئي وخاصةً الغطاء النباتي والتصدي لكل ما يتسبب الإخلال بتلك المنظومة البيئية حيث تجوب فرق مراقبي الغابات والمراعي معظم الغابات والمنتزهات الوطنية بمحافظة الطائف بشكل يومي لرصد المخالفات وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية داعياً المزارعين ومربي الماشية والمتنزهين من التخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة واستخدام الحاويات المخصصة للشواء اثناء التنزه والتاكد من اطفاء النار بعد الانتهاء وذلك لتلافي حرائق الغابات المدمرة للبيئة