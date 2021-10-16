شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة طن من منتجات التبغ المخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية الفرعية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة، أسفرت عن مصادرة "1.065" من منتجات التبغ إضافة إلى مصادرة 300كجم من الخضروات وإزالة البسطات العشوائية والتي كانت تستغل الساحات والطرق.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية سامي ملا أن الجولات الميدانية التي تأتي في إطار جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء، أسفرت عن مخالفة واغلاق 11 من المحال ضمن جولة شملت "24" من المواقيت، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية واصلت متابعتها لرصد محال بيع "التبغ" ومصادرة 870 من منتجات التبغ متعدد الأصناف و168 من المعسل و 326 كجم من "الجراك" مجهولة المصدر ، وإتلاف 9 من العربات والبسطات ومصادرة 180 من الإكسسوارات والخردوات .