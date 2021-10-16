شاب يتحرش بفتاة كاد يتسبب في قتلها.. ووالداه يطلبان الشفاعة

الرياض - محمد عبدالله - كشف الفنان فايز المالكي، عن قضية تحرُّش جديدة بتفاصيل مروّعة، لاحق فيها شاب عشريني فتاة من مستشفى الحرس الوطني بالرياض حتى طريق الملك فهد، وكاد يتسبب في قتلها.

وأضاف أن الشاب كان يلوح لها برقم هاتفه، ثم بسنابه، واستمر في مضايقته لها حتى تستجيب له، وعندما رفضت استخدم مكابح الفرامل فارتطمت بالصبة ونُقلت للمستشفى.

وقال المالكي، إن والدَي الشاب استغاثا به للشفاعة عند ذوي الضحية؛ مشيرا إلى أن الشاب تتبع الفتاة نحو ٣٧ دقيقة من مستشفى الحرس الوطني لطريق الملك فهد، وعندما تجاهلته تماماً، استخدم الفرامل، وهو يسير أمامها لترتطم الفتاة بإحدى الصبات فكُسرت أسنانها وخشمها، لكن الفتاة التي زوّدت مركبتها بكاميرا وثّقت كل الجريمة وتعرّفوا على الجاني.

وأكد أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى، وبمراجعة كاميرات السيارة وجد كل شيء مصورا كما حدث، ما يجعل الشاب متهما في جريمة تحرش عقوبتها 5 سنوات، إضافه لشروع في قتل.