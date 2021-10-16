شارك في تحرير الكويت.. «الأزيمع» مسيرة عسكرية مشرفة تقوده لقيادة القوات المشتركة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أمرًا ملكيًا، بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ملكيًا في سبتمبر 2020م، بالموافقة على تكليف للفريق الركن/ مطلق الأزيمع بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وحصل الأزيمع، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا (وفقا لوكالة الانباء السعودية –واس)..

وحول مسيرته المهنية، بدا الأزيمع بقيادته فصيل دروع، ثمّ قائد فصيل تموين وصيانة، حتّى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعدًا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

وتولى الأزيمع قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة «درع الجنوب»، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكلّ جدارة واقتدار، بعدها عين قائدًا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

ونظرًا لخبرة الأزيمع العسكرية المتراكمة عين مستشارًا عسكريًا في مكتب وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.

وفي 10 جمادى الثاني 1439هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة.

ثم صدر أمر ملكي في 12 محرم 1442 بتكليفه قائدًا للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها فــي تنفيــذ خطــط القــوات المســلحة لمواجهــة التهديــدات الناشــئة ومتطلبــات بيئــة الأمــن فــي المنطقــة.

وأخيرًا صدر أمر ملكي أمس الجمعة (9 ربيع الأول 1443 هـ)، بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

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