طقس الخليج اليوم.. صحو في الإمارات وحار في الكويت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل » طقس الخليج اليوم السبت، حيث يكون الطقس في الإمارات صحوًا بوجه عام وغائمًا جزئيًا أحيانًا، بينما يصبح الطقس حارًا في الكويت، في الوقت الذي تشهد فيه السعودية رياح نشطة وأتربة مثارة.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة في تقريره عن طقس السعودية اليوم عن نشاط في الرياح وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق هم عسير والرياض ومكة المكرمة، ونجران.

طقس الإمارات

فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإمارات اليوم صحوًا بوجه عام إلى غائم جزئيًا أحيانًا، ورطبًا ليلًا وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وأوضح المركز في تقريره عن طقس الإمارات أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفًا وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والثاني عند الساعة 04:55.

طقس الكويت

في الوقت ذاته، أكَّدت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت في تقريرها عن طقس الكويت أنه حارٌ نهارًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .

ومن المرجَّح أن يكون طقس الكويت معتدلًا ليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 30 كم/ساعة، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية.

طقس البحرين

بينما أوضح موقع «طقس العرب» أن طقس البحرين سيكون صافيًا نهارًا وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.

طقس قطر

إلى ذلك، توقعت الأرصاد الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنّ طقس قطر اليوم حار نسبيًا نهارًا وبعض السحب أحيانًا، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة- متوسطة السرعة، وتكون الحالة البحرية مناسبة لكافة الأنشطة.

طقس سلطنة عمان

وتوقع موقع «طقس العرب» أن يكون طقس سلطنة عمان صافيًا بالنهار وتكون درجة الحرارة العظمى 32°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس، وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 24°م وهي مشابهة لليلة أمس.

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