الفريق الأول مطلق الأزيمع يشكر القيادة على تعيينه قائدًا للقوات المشتركة

الرياض - محمد عبدالله - رفع قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة .

وسأل الأزيمع، الله تعالى، التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظلّ القيادة الحكيمة.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء أمس الجمعة، أمرًا ملكيًا، بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

اقرأ أيضا:

6 أوامر ملكية.. إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج وإعفاء الربيعة من «الصحة» وتعيينه وزيرًا للحج