80.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 44.2 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 80.4 مليون جرعة، فيما ذكرت وزارة الصحة أنَّ عدد لقاحات كورونا تجاوز 44.2 مليون جرعة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,516,273) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,487,671) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,433) حالة.

وأشار إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (80,421,326) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة، أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (44372155) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

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