بالفيديو.. حالات إعفاء الجناة في قانون الجرائم المعلوماتية

الرياض - محمد عبدالله - قال عماد الحميدان، محامٍ ومستشار قانوني، إن قانون الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن الوطني وحدود الفرد الشخصية والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الحالات التي يتمّ إعفاء الجاني فيها من العقوبة فيما يخصّ الجرائم المعلوماتية.

وقال الحميدان خلال حلوله ضيفًا على برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: "القانون حدد حالات يجوز فيها الإعفاء عن الجاني في الجرائم الإلكترونية، على رأسها أن يذهب الجاني إلى السلطات ويعترف بارتكابه المخالفات والأضرار التي تسبب فيها، في ذلك الوقت يقف القانون والسلطات بجانبه".

أما الحالة الثانية يقول الحميدان: "في حال لم يذهب الجاني إلى السلطات وتمّ القبض عليه، يجب أن يتم القبض على باقي الشبكة حتى لا يقع تحت طائلة القانون".

اقرا ايضا

تعليم جازان يطلق 32 برنامجًا لتدريب طلابه للمنافسة في مسابقة موهوب