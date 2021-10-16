بالفيديو.. مشاهد فاتنة للضباب الكثيف في سماء مدينة جدة

الرياض - محمد عبدالله - وثّق مقطع فيديو لحظات ساحرة لمدينة جدة في الصباح الباكر، وهي مغلفة بالضباب، مع بداية يوم جديد.

ونشر المغرد «أحمد عنبر الثقفي» مقطعًا مصورًا يسجِّل لحظات الصباح المبكر في شوارع جدة التي تزينها الأشجار، بينما الضباب يحيط بمبانيها، في مشهد يحيل إلى المدن الأوروبية.

وكتب الثقفي « صباح الزيزفون ..أما بعد.. تخيل.. كيف تصير جدة فاتنة بالضباب.. حلوة وتلبس مخصر».

ورصد المقطع بداية يوم جديد في حياة جدة، سواء لمن يمارسون رياضة العدو قبل الذهاب لأعمالهم، او للمركبات بالشوارع.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على منطقة جازان وعسير مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة.

وسماء غائمة جزئيًا على الحدود الشمالية والجوف، ونشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على طقس السعودية.. رياح وأتربة مثارة على الرياض وعسير ومكة