تعليم جازان يطلق 32 برنامجًا لتدريب طلابه للمنافسة في مسابقة موهوب

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن المساعد للشؤون التعليمية "بنين" بتعليم جازان د. أحمد بن ظافر عطيف انطلاق البرامج التدريبية الإثرائية التي تستهدف 2990 طالبًا وطالبة من الطلاب المسجلين في مسابقة موهوب التي تشرف عليها إدارة النشاط الطلابي "بنين – بنات"، وتستهدف تهيئة الموهوبين والموهوبات قبل انطلاق مسابقة موهوب التي سيخوضون خلالها المنافسة ضمن 6 تخصصات علمية مختلفة، ضمن جهود الإدارة للاهتمام بالموهوبين والموهوبات، وخدمتهم ودعمهم للحصول على مراكز متقدمة.

وعبّر المساعد للشؤون التعليمية "بنين" عن سعادته بمشاركته أبنائه الطلاب أحد البرامج التدريبية الإثرائية المقدمة لهم ضمن جهود الإدارة المبذولة لخدمتهم وتنمية مواهبهم، مقدما شكره لمعلميهم على جهودهم الكبيرة المبذولة للاهتمام بهذه الفئة، ولإدارة النشاط الطلابي والإشراف التربوي والموهوبين والتوجيه الطلابي وجميع إدارات الشؤون التعليمية ولجميع المشرفين والمعلمين والمدربين على حرصهم ومتابعتهم وتأهيلهم لجيل المستقبل، كاشفًا أن هذا البرنامج أتى نتاج العمل التكاملي والتشاركي بين هذه الإدارات، وأكد أن الموهوبين والموهوبات يعول عليهم الكثير للإسهام مستقبلا في نهضة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدم مدير إدارة النشاط الطلابي "بنين" محمد بن إبراهيم النعمي شكره لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي لدعمه لأبنائه الطلاب والطالبات في مختلف البرامج وخاصة البرامج التي تهتم باكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم، موضحًا أنّ مسابقة موهوب هي مسابقة علمية سنوية تستهدف الطلاب والطالبات من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين والمتميزين في العلوم والرياضيات والمعلوماتية والفيزياء والكيمياء والأحياء، بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية في العلوم والرياضيات.

وكشف النعمي أنَّ عدد الطلاب المسجلين في المسابقة 1574 طالبًا في مجالات الرياضيات والعلوم والأحياء والكيمياء والفيزياء والمعلوماتية، قدمت لهم 14 برنامجًا تدريبيًا ينفذها 6 معلمين تم تأهيلهم عن طريق مؤسسة موهبة، وبين أن هذه البرامج الإثرائية تستمر على مدى أسبوعين كاملين.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة النشاط الطلابي "بنات" إشراق ولي أن الإدارة تعتزم تنفيذ 18 برنامجًا تدريبيًا إثرائيًا لـ 1416 طالبة موهوبة في مختلف المراحل الدراسية ابتداءً من الأسبوع القادم، وكشفت أن المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم سترعى تدشين البرامج التدريبية للبنات المنفذة من قبل 6 معلمات تم تدريبهن مسبقا، وبينت تخصيص 3 أيام تدريبية لكل مجال علمي من مجالات مسابقة موهوب، مؤكدة أن تعليم جازان يفاخر بطلابه وطالباته الموهوبين والموهوبات في جميع المجالات.

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