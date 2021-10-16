حوّل السماء لسحابة من الدخان.. الزعاق يفسِّر أسباب الضباب الكثيف بجدة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتخصِّص في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، لـ«عاجل» سبب تواجد الضباب بجدة صباح اليوم السبت، حيث استيقظ سكان المدينة على أجواء تشبه الدخان أو الضباب.

وقال الزعاق، إنَّ الضباب له أيام معلومة في السنة ويكثر في فصلي الربيع والخريف، وأحيانًا يكون كثيفًا إن تأخّرت الأجواء المعهودة عما تعارف عليه، سواء تأخّر البرودة في فصل الخريف كحال أيامنا هذه حيث يكون الضباب كثيفًا، أو تأخر الحرارة في فصل الربيع.

وأضاف أنَّ السبب قد يكون التباين بين درجة الحرارة العظمى والصغرى علاوة على الترطيب الجوي.

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