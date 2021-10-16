أمانة الرياض: تنفيذ 85% من البلاغات خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) أنه نفذ (84%) من بلاغات المواطنين خلال أسبوع واحد (3 -9 أكتوبر 2021م) وأن الفرق الميدانية تعمل على استكمال معالجة الملاحظات.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه تمّ استقبال (16679) بلاغًا وأن عدد البلاغات المنفذة (15703)، بنسبة تنفيذ (84%).

وأشارت إلى أنَّ نسبة بلغت (89%)، وأنَّ عدد البلاغات الخطيرة (876) بلاغًا، بنسبة تنفيذ (99%).

من جهة أخرى، أعلنت أمانة الرياض، عن عودة فعالية «بسطة الرياض» في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بدءًا من اليوم السبت.

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