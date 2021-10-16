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أمانة الرياض: تنفيذ 85% من البلاغات خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) أنه نفذ (84%) من بلاغات المواطنين خلال أسبوع واحد (3 -9 أكتوبر 2021م) وأن الفرق الميدانية تعمل على استكمال معالجة الملاحظات.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه تمّ استقبال (16679) بلاغًا وأن عدد البلاغات المنفذة (15703)، بنسبة تنفيذ (84%).

وأشارت إلى أنَّ نسبة بلغت (89%)، وأنَّ عدد البلاغات الخطيرة (876) بلاغًا، بنسبة تنفيذ (99%).

من جهة أخرى، أعلنت أمانة الرياض، عن عودة فعالية «بسطة الرياض» في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بدءًا من اليوم السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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