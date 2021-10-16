تأجيل فعالية «بسطة الرياض» لأسبوع.. وأمانة المنطقة توضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن تأجيل افتتاح فعالية بسطة الرياض التي كانت مقررة اليوم السبت الى السبت المقبل، للاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمكان بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه بعد صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات، وبهدف الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموقع، تمكينًا للزوار ودعمًا لرواد الأعمال المشاركين، أجلنا موعد انطلاق فعالية بسطة الرياض إلى السبت المقبل، ونعتذر عن التأخّر في إبلاغكم.

وكان من المقرّر انطلاق فعاليات «بسطة الرياض» في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم السبت.

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