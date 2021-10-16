البنك المركزي التونسي: نبحث مع السعودية والإمارات دعم موارد الدولة

قال المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، إن هناك مباحثات متقدمة جدا مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من أجل دعم وتعزيز موارد الدولة التونسية.

وأشار إلى وجود مفاوضات متقدمة جدا مع السعودية والإمارات من أجل دعم بلاده، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

وحسب إذاعة "شمس إف إم"، أضاف المسؤول التونسي يوم الجمعة، أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي.

لكن في الوقت نفسه، أكد أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات مهمة على الاقتصاد التونسي.

كما نفى ما تم تداوله مؤخرا حول عدم قدرة الدولة على صرف الأجور، مشددا على قدرة تونس على الالتزام بكافة تعهداتها المالية لسنة 2021، بما في ذلك دفع أجور أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

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