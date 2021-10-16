شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدشن ثاني غواصتها الهجومية من طراز "تيجي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت اليابان، اليوم السبت، غواصة هجومية هجينة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "تايجي"، وهي ثاني غواصة يابانية فريدة من نوعها مزودة ببطاريات الليثيوم، وكانت الغواصة الأولى من ذلك الطراز عرفت طريقها إلى أعماق البحار قبل عام في أكتوبر من العام الماضي 2020.

وانطلقت الغواصة الجديدة "هاكوجي"، التي تعني باللغة اليابانية "الحوت الأبيض"، من ترسانة "شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة" في مدينة كوبي، ومن المقرر أن تخضع الغواصة الجديدة للمسات الإنشائية النهائية والتجارب البحرية قبيل انضمامها المخطط إلى "قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية" JMSDF، بحلول مارس 2023.

من جانبها، كتبت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية - في تقرير لها من أستراليا - أن الغواصة الأولى من طراز "تايجي" دُشنت في أكتوبر 2020، وخضعت لتجارب بحرية في يونيو من العام الجاري، ومن المتوقع انضمامها إلى "قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية" في مارس 2022.

وتشير إلى أن غواصة "الحوت الأبيض" هي الثانية من فئة "تايجي"، التي تتسم بأنها غواصة هجومية هجينة الوقود (ديزل- كهرباء)، وتزن 3000 طن، ويصل طولها 84 متراً (بما يعاددل 275 قدماً)، وكانت تعرف في السابق ضمن فئة "29 إس إس"، وجاء تسميتها آنذاك تيمناً بمرور 29 عاماً على حكم إمبراطور اليابان أكهيتو.

ويشكل انضمام الغواصات الجديدة إلى سلاح البحرية الياباني استمراراً لجهود (طوكيو) الرامية إلى تعزيز قدرات أسطولها من الغواصات، ليصل، إضافة إلى الغواصات القديمة في الخدمة، الإجمالي إلى 22 غواصة.