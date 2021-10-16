شكرا لقرائتكم خبر عن "الازيمع" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة .

وسأل ، الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.