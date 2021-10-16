شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للرياح وتدنٍ في الرؤية الأفقية في 4 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تعرض عدد من المواقع في 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، إلى نشاط الرياح والأتربة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أن مناطق عسير “بيشة، تثليث”، ونجران “خباش، نجران”، ومكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية”، والرياض “الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، حوطة بني تميم”، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.