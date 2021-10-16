شكرا لقرائتكم خبر عن 33 متخصصاً يناقشون تخفيف العبء على مستشفيات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم تجمع الشرقية الصحي ملتقى الرعاية المستمرة، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية د. خالد العبدالكريم، وبمشاركة 33 متخصصاً في طب الأسرة، يستعرض الملتقى 23 حالة مرضية وكيفية علاجها ومتابعتها، ويهدف إلى بناء التواصل بين أطباء الأسرة ‏وزملاؤهم في التخصصات الأخرى بالمستشفيات بهدف رفع جودة رحلة المريض من الرعاية الأولية و إليها، مراجعة أهم الحالات التي يمكن معاينتها وعلاجها في الرعاية الأولية من طبيب الأسرة وتخفيف العبء الحالي على المستشفيات و تفعيل ‏مهام طبيب الأسرة الحقيقية، بناء ثقافة توحيد الخطة العلاجية بين الرعاية الأولية والمستشفيات للمراجعين.