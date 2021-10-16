تعرف على طقس السعودية.. رياح وأتربة مثارة على الرياض وعسير ومكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن طقس السعودية اليوم السبت، أنَّ هناك نشاطًا في الرياح والأتربة مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن طقس السعودية أنَّ اتجاه الرياح سيكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة.

أما ارتفاع الموج فسيكون من نصف المتر إلى متر على الجزءين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، مع موج خفيف على خفيف الموج على الجزءين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، وفقًا للأرصاد.

طقس الرياض وعسير

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مناطق عسير «بيشة، تثليث» ونجران «خباش، نجران» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» والرياض «الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، حوطة بني تميم» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتبدأ تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بشأن المناطق الأربعة من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت وحتى السادسة مساءً.

طقس معتدل

بينما توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن يكون الطقس -وسط النهار- بين معتدل ومائل للحرارة على معظم المناطق، وحارًا في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال الحيزان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنَّ الرياح متوسطة بشكل عام تنشط بعد الظهيرة على شمال المنطقة الشرقية والرياض والغربية وشرق وغرب المرتفعات.

ولفت الحيزان إلى غطاء سحابي متوسط يتشكل بعد الظهيرة جنوب منطقة تبوك وشمال وشمال غرب منطقة المدينة المنورة، وتوقعات محتملة بأمطار متفرقة وخفيفة على مرتفعات جازان.

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