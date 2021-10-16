تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تشهد رياحًا وأتربة ورؤية متدنية.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى نشاط الرياح والأتربة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على الأفقية، وذلك بعدد من المواقع في 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «بيشة، تثليث» ونجران «خباش، نجران» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» والرياض «الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، حوطة بني تميم» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية ونشاط الرياح والأتربة.. الجمعة