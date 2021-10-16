الضمان الصحي: 6 حالات لحليب الأطفال تشملها التغطية التأمينية

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد مجلس الضمان الصحي التذكير، بأنّ وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي حليب الأطفال حسب ضوابط الاحتياج لصرف حليب الأطفال، للرضع المحتاجين إليه طبيًا، حتى عمر 24 شهرًا.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أن ضوابط تغطية تكاليف حليب الأطفال تشمل الحالات الست التالية:

1ـ .أمراض التمثيل الغذائي.

2ـ أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة.

3 ـ حساسية الحليب أو السكر.

4 ـ وجود مشاكل في الامتصاص.

5 ـ الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج سعرات حرارية أو معززات نمو إضافية لحليب الأم.

6 ـ الأمراض الاستقلابية.

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