«السديس»: استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين نتاج نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة

الرياض - محمد عبدالله - رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة، شكره للقيادة الرشيدة، بصدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد السديس، استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا القرار بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها.

وأشار إلى أن نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلت إلى بر الأمان بفضل الله، عز وجل، مضيفًا أنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما بل هو سمة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي، صلى الله عليه وسلم، هو شعار وشعيرة هذه البلاد، داعيًًا الله سبحانه أن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه الخير لخدمة الإسلام والمسلمين.

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