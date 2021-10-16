«جامعة الملك سعود» تحصن 99.3% من منسوبيها بجرعتين من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن نسبة التحصين ضد فيروس كورونا بين منسوبيها بلغت (99.71%) جرعة واحدة على الأقل، و(99.3%) جرعتين.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر - أن نسبة التحصين العالية تدلّ على ارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي الجامعة وتدعو للفخر والاعتزاز بالجميع.

كانت وزارة الصحة ذكرت أمس الجمعة، أنَّ الحصول على جرعتين من لقاح كورونا هو الذي يجب أن يحصل عليه كل فرد، وأن جميع اللقاحات معتمدة في المملكة والتبديل بينها آمن.

وأشارت إلى أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (44372155) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

اقرأ أيضًا:

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية: «التحصين» شرط الدخول إلى المقرات