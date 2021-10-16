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السفير المعلمي يلتقي كبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة

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الرياض - محمد عبدالله - التقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك أمس، ‏بكبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشرد إردمان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الدولية المهمة وعدد من قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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