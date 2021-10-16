«طقس العرب» يُحدد المناطق التي تشهد طقسًا غير مستقر خلال نهاية الأسبوع

الرياض - محمد عبدالله - تشهد أغلب مناطق السعودية طقسًا مستقرًا وحارًا خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما توقع موقع «طقس العرب»، لكن باستثناء المنطقة الشمالية التي ستبقى تحت تأثير حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي.

وتقع المنطقة الشمالية تحت تأثير تكاثر غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وهطول زخات متفرقة من الأمطار، تشمل كلاً من الجوف والحدود الشمالية.

وتوقع «طقس العرب»، مؤشرات على كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد الأسبوع القادم؛ إذ تشير آخر مخرجات النماذج العددية المشغلة لدى طقس العرب إلى تحرُّك كتلة هوائية باردة نسبيًّا من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو مناطق بلاد الشام خلال مطلع الأسبوع المقبل، وتصل تأثيراتها يوم الإثنين نحو شمال السعودية، وتكون على شكل انخفاض بدرجات الحرارة، يكون محسوسًا خاصة خلال ساعات الليل.

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