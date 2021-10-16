«المعلمي» وسفير سريلانكا يبحثان أهم القضايا الدولية بالأمم المتحدة

الرياض - محمد عبدالله - أقام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، حفل استقبال لسفير جمهورية سريلانكا المعين لدى الأمم المتحدة بيتر موهان مايثري بيريس، بحضور عدد من سفراء الدول الصديقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين وأهم القضايا على الساحة الدولية.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، ومدير مكتب السفير فيصل ناصر الحقباني، وعدد من أعضاء وفد المملكة.

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